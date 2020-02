Sanremo 2020: i cantanti in gara sera divisi per serata

Nelle prime due serate del Festival di Sanremo si esibiranno i 24 big, 12 per sera, e i giovani, 12 per sera. Nella conferenza stampa di oggi, 3 febbraio, è stata comunicata la suddivisione delle due serate. L'ordine di uscita verrà comunicato domani

Martedì 4 febbraio

Si comincia con le nuove proposte, che verranno abbinati a coppie con eliminazione diretta: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia

Si esibiranno quindi 12 "Big" (per ora in ordine alfabetico)

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Vibrazioni

Alberto Urso

Mercoledì 5 febbraio

Si comincia di di nuovo con le nuove proposte, con eliminazione diretta: Fasma, Matteo Faustini, Gabriella Martinelli e Lula e Marco Sentieri

Si proseguie quindi con gli altri 12 "Big" (per ora in ordine alfabetico)

Giordana Angi

Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo