Il regista di 'Rocketman' mette nel mirino un futuro biopic sui Clash

Il regista Dexter Fletcher - che lo scorso anno ha firmato il biopic sulla vita di Elton John 'Rocketman' e nel 2018 aveva diretto 'Bohemian Rhapsody' dopo che il regista originario Bryan Singer venne licenziato dalla produzione - ha dichiarato di voler lavorare in futuro su un film biografico riguardante la punk band dei Clash.

Parlando con la testata inglese NME Fletcher ha detto: "Loro si sono già fatti un film molti anni fa, ma potrebbe essere interessante". Ed ha aggiunto che non si sarebbe "affrettato a fare altre biografie musicali molto presto. Forse tra 10 anni, i Clash saranno ancora in giro. Sarà fantastico."

Alla domanda se avesse un qualche interesse a lavorare a un film sulla vita dell'ex Wham! George Michael, il regista ha risposto:

"Non ho letto la sceneggiatura, non lo so! Certo, è un personaggio incredibile ma per me, come regista, devo trovare altre strade da esplorare. Non voglio dire un piatto, 'No, non farei mai George Michael' perché potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato. Si deve leggere (la sceneggiatura) e vedere se c'è qualcosa che potrebbe essere entusiasmante. Non è facile come dire, 'Oh, ne farò uno per questa persona!'".