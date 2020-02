Flea dopo un concerto dei Red Hot Chili Peppers collassa nel backstage

Il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea ha concesso una intervista al magazine britannico Clash Music dove parla della sua autobiografia, “Acid for the Children”, pubblicata lo scorso autunno, e di come l'abbia scritta per cercare di capire meglio se stesso.

Ecco cosa ha detto Flea:

“Uno dei temi presenti nel mio libro e il voler capire me stesso. Del genere, 'Cosa mi ha spinto? Cosa mi spinge? Perché ho sempre fatto ciò che ho fatto?' Tipo, con i Chili Peppers: ogni volta che salgo sul palco con i Chili Peppers do tutto quello che ho, fino al punto in cui crollo sfinito dopo lo spettacolo, e mi spingo fino al punto in cui mi fa male. Ma lo faccio perché sento di doverlo fare. Quando vado su un palco, devo dare tutto quello che ho. E penso che ci sia una ragione per questo, e potrebbe non essere la ragione più salutare. Tipo, cosa mi spinge? È perché voglio dimostrare a tutti, cose come, 'Per favore, amatemi! Guardatemi, lo sto facendo!' O è perché desidero davvero così tanto comunicare? C'è qualcosa dentro di me che desidera così tanto l'amore che mi sento come se dovessi farlo duramente per communicare con il pubblico? Oppure è solo perché ammiro un'opera d'arte e so che il mio lavoro è fare tutto il possibile per crearla? Cercare di capire quello di me stesso è il grande tema del mio libro".