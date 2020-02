Sanremo 2020, tutto quello che c'è da sapere: serate, regolamento e ospiti

IL REGOLAMENTO E LA GIURIA Nella sezione dei Big saranno chiamate a votare giurie diverse. Il martedì e il mercoledì vota la giuria demoscopica; Il giovedì voterà la giuria composta da musicisti e vocalist dell’Orchestra. La Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web voterà il venerdì. Il sabato voteranno la giuria Demoscopica e la Stampa con l’aggiunta del Televoto durante la serata finale. I pesi delle giurie: Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34 %. Qua un'analisi di Eddy Anselmi, massimo esperto del festival . Per i giovani, invece, le prime due sere (martedì e mercoledì) vedranno all'opera solo la giuria demoscopica. La finale di venerdì vedrà invece legiurie demoscopica, stampa e il televoto. Il regolamento della finale giovani è stato cambiato in extremis ieri, 3 febbraio.

LE SERATE Prima Serata - martedì 4 febbraio: c antano 12 big; 4 giovani (con eliminazione diretta) Seconda Serata - mercoledì 5 febbraio : cantano 12 big; 4 giovani (con eliminazione diretta) Terza Serata - giovedì 6 febbraio: Serata dedicata ai 70 anni di Sanremo con cover del repertorio della storia del Festival eseguite dai 24 big con ospiti Quarta Serata - venerdì 7 febbraio: Cantano tutti e 24 i big. Semifinale e ginale dei giovani, con i 4 concorrenti rimasti in gara, che diventano 2, quindi proclamazione del vincitore della sezione giovani Finale - sabato 8 febbraio 2020 : Cantano tutti e 24 i big. Dopo la ri-esecuzione dei primi tre classificati dalla classifica complessiva provvisoria e nuova votazione, proclmazione del vincitore del 70° Festival di Sanremo

Siete pronti alle 5 serate televisive-musicali più lunghe dell'anno? Ecco tutto quello che vi serve per prepararvi spiritualmente al Festival di Sanremo, 70° edizione: comincia questa sera, 4 febbraio, e si concluderà sabato 9 febbraio. Rockol è nella sala stampa dell'Ariston e Casa Sanremo: vi racconteremo in diretta tutto con resoconti, interviste, video, polemiche, recensioni. Ma intanto abbiamo riassunto tutte le informazioni fondamentali su come funziona il Festival quest'anno. Buon divertimento!

