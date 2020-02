Warner Music Group, entrate record nell'ultimo quadrimestre grazie alla distribuzione digitale

La risoluzione della vertenza che vedeva contrapposto il gigante discografico con quartier generale a Los Angeles a Spotify per una mancata di licenza di distribuzione sul mercato indiano ha fatto molto bene alle casse del gruppo Warner: come riferito da Music Ally, la società guidata da Stephen Cooper ha registrato nell'ultimo quadrimestre un utile netto pari a 122 milioni di dollari, prestazione record ottenuta grazie a un sensibile incremento degli introiti generati proprio dalla distribuzione del proprio repertorio sulle piattaforme di streaming, che con un'impennata di 12,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ha visto crescere gli introiti lordi a 706 milioni di dollari. A livello complessivo, le entrate da musica registrata di WMG nell'ultimo quadrimestre del 2019 sono cresciute del 4,1%, attestandosi a 1,08 miliardi di dollari, mentre le revenue editoriali - salite del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precendente - hanno fatto registrare entrate per 173 milioni di dollari.

"Gli accordi con i nostri distributori digitali non sono mai stati migliori", ha commentato in una nota Cooper: "Ci siamo lasciati alle spalle la vertenza con Spotify in India, e non vediamo l'ora di lavorare con tutti i nostri partner per poter fare ulteriormente crescere l'industria musicale e offrire nuove possibilità ad artisti e autori".