Black Crowes, il reunion tour fa tappa anche in Italia: data e biglietti

Dopo la notizia della reunion della rock band di Atlanta, giunta lo scorso mese di novembre, i Black Crowes hanno annunciato il tour che li vedrà suonare nuovamente insieme e che farà tappa anche in Italia. Il gruppo statunitense si esibirà al Forum di Assago, Milano, il prossimo 10 novembre per l’unica data prevista nel nostro Paese.

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle ore 9 del prossimo 7 febbraio su TicketOne e presso i punti vendita abituali. Il prezzo dei biglietti, esclusi i diritti di prevendita, è di 45 euro per il parterre in pedi, 65 euro per la tribuna A parterre e tribuna gold, 55 euro per il primo anello numerato e 40 euro per il secondo anello numerato.

Chris e Rich Robinson celebreranno i trent’anni dall’uscita dell’album di debutto dei Black Crowes, “Shake Your Money Maker”, eseguendo dal vivo l’intero disco originariamente pubblicato nel 1990 insieme agli altri successi della band.

Il gruppo si è esibito per la prima volta dal 2013 lo scorso 11 novembre al Bowery Ballroom di New York, prima di proporre lo spettacolo anche al Troubadour di Los Angeles il 14 novembre 2019. I fratelli Robinson daranno il via alla tournée negli Stati Uniti il prossimo 17 giugno ad Austin in Texas e per la serie di eventi saranno accompagnati sul palco da Isiah Mitchell degli Earthless alla chitarra, Tim LeFebvre - già collaboratore di David Bowie per "Blackstar" - al basso, Joel Robinow alle tastiere e Raj Ojha alla batteria. Il tour proseguirà poi in Europa e in UK, partendo da Dublino in occasione del concerto alla 3Arena del 10 ottobre e facendo poi tappa anche nel nostro Paese a novembre. Il calendario completo del tour, con tutte le date finora annunciate, che vedrà i Black Crowes impegnati sui palchi di tutto il mondo è disponibile sul sito ufficiale della band.

In un comunicato stampa Chris Robinson ha fatto sapere:

"Sono elettrizzato e felice di suonare con mio fratello per celebrare la musica che abbiamo scritto e riavvicinarci. Lunga vita al Rock n’ Roll e ai Black Crowes!"

Il fratello Rich ha aggiunto: