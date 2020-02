Sanremo 2020, Zucchero torna sul palco dell’Ariston

Il bluesman emiliano sarà uno degli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Nella seconda serata della manifestazione, mercoledì 5 febbraio, Zucchero tornerà sul palco del Teatro Ariston a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival in qualità di superospite, quando l’11 febbraio 2017 ha eseguito “Ci si arrende”, “Partigiano reggiano” e “Miserere”.

Sugar dovrebbe essere anche uno degli artisti che si esibiranno sul grande palco in Piazza Colombo, costruito all'esterno dell'Ariston, nella settimana di Sanremo - in programma dal 4 all'8 febbraio - nell'ambito dei festeggiamenti per la 70esima edizione della kermesse.

Zucchero ha esordito al Festival di Sanremo nel 1982 con il brano “Una notte che vola via” - arrivando penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, che aveva presentato la canzone “Vado al massimo” - tornando poi l’anno seguente con “Nuvola”, nel 1985 con “Donne” e nel 1986 con “Canzone triste”.

Nel 2009 Sugar è tornato sul palco dell’Ariston in qualità di ospite del Festival con il suo gruppo dei Sorapis per duettare con la figlia Irene Fornaciari, in gara a Sanremo con il brano “Spiove il sole”.