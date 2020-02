Bon Iver fa sue due canzoni di Bob Dylan

Justin Vernon, alias Bon Iver, si è esibito ieri, 1 febbraio, nel corso del raduno dei sostenitori di Bernie Sanders in vista delle primarie statunitensi, prima, e delle elezioni presidenziali, poi. Per l’occasione, la voce di “Holocene” ha proposto, insieme ad alcuni brani del suo repertorio – “Towers”, “Heavenly Father”, “Flume”, “Blood Bank” e “For Emma” – due cover di Bob Dylan e una di Leon Russell: dalla discografia del cantautore di Duluth Bon Iver ha scelto “With God on Our Side” e “The Times They Are A-Changin’”, entrambe parte del terzo album di Dylan, “The Times They Are A-Changin’”, datato 1964. Di Leon Russell Vernon ha scelto invece il classico “A Song for You”.

L’esibizione a supporto di Sanders, che Bon Iver aveva sostenuto anche nel 2016, è andata in scena all’Horizon Events Center di Clive, Iowa, e potete guardarla nel video che segue – dal minutaggio 3:02:44.

Il prossimo 9 novembre il cantautore si esibirà al Forum di Assago, Milano, nell’ambito del tour europeo che lo vedrà calcare diversi palchi del Vecchio Continente. La scorsa estate Bon Iver si era invece esibito al Catello Scaligero di Villafranca di Verona.