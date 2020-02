Queen + Adam Lambert in studio insieme. Ma…

Sebbene la possibilità che i Queen aggiungano, in sintonia con Adam Lambert, un nuovo capitolo alla loro discografia sia molto remota – Brian May in passato era stato piuttosto chiaro a questo proposito – capita che, tra un’intervista e l’altra, qualcosa lasci pensare che la formazione britannica e il cantante statunitense potrebbero anche dare vita a qualcosa del genere. È il neozelandese New Zeland Herald a riferire, nei giorni che precedono il passaggio della band in Nuova Zelanda con tre concerti, che “Brian May dice che hanno trascorso del tempo in studio con Lambert”. Ma subito il New Zeland Herald sottolinea che “le possibilità di nuove incisioni sono scarse”. Nella stessa intervista il chitarrista dei Queen ha parlato anche della sua depressione. “Non penso che si possa essere curati dall’essere depressi. Semplicemente lo affronti. Impari ad averci a che fare. E io ci ho avuto a che fare per molti anni”, ha raccontato il musicista britannico.

I Queen + Adam Lambert si esibiranno in Nuova Zelanda il 5, 7 e 10 febbraio, per poi concludere la tranche invernale del tour, battezzato “Rhapsody Tour”, in Australia con la fine del mese di febbraio. La band tornerà poi sul palco con l’arrivo della bella stagione con una nuova serie di date in Europa, Italia compresa, e nel Regno Unito. Il sodalizio artistico tra la band rimasta orfana di Freddie Mercury e l’ex concorrente di America Idol ha preso ufficialmente il via nel luglio 2012, quando la nuova formazione è andata in scena, con due date, all’Hammersmith Apollo di Londra.