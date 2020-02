Mika, partita la seconda tranche del tour: ecco com’è andata

Ha preso il via ieri, 1 febbraio, a Padova, la seconda tranche del “Revelation tour” di Mika, che nelle prossime settimane è atteso sui palchi di Bolzano (domenica 2, PalaOnda); Napoli (mercoledì 5, Teatro PalaPartenope); Bari (venerdi 7, Palaflorio); e Reggio Calabria (sabato 8, Palacalafiore). La prima parte della tournée del cantante di origini libanesi è andata invece in scena tra il mese di novembre e il mese di dicembre scorsi – qui trovate la nostra recensione del concerto al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Ecco alcune foto scattate ieri a Padova, alla Kioene Arena, che ci raccontano com’è andata la serata:

La manciata di date che vede Mika, al secolo Michael Holbrook, impegnato nei palazzetti della Penisola intende promuovere l’ultima prova di studio di Mika, “My Name Is Michael Holbrook”, uscita lo scorso anno a circa quattro anni di distanza da “No Place in Heaven”. Il disco è il quinto per la voce di “Relax, Take It Easy”, che ha esordito nel mercato del disco nel 2007 con “Life in Cartoon Motion”. Quando l’abbiamo incontrato a Milano ci raccontava “My Name Is Michael Holbrook” così: