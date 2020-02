Bill Ward (ex Black Sabbath): ascolta la canzone ‘Powder on the moon’

Il già batterista dei Black Sabbath Bill Ward ha pubblicato la canzone “Powder on the moon” che, secondo la descrizione del video che l’accompagna, è accreditata alla sua band.

Sul sito web dell’ex addetto ai tamburi della leggendaria band inglese il brano in questione viene presentato come una delle tracce che dovevano essere incluse nel disco "Beyond Aston” - l’album solista di Ward mai pubblicato, e ancora senza una data di uscita, a cui il batterista ha lavorato saltuariamente dalla fine degli anni ’90.

“Powder on the moon” arriva dopo la pubblicazione di un altro pezzo della band di Bill Ward, "Once This Was A Road”, uscito il 15 novembre 2019. Il mese precedente è stato condiviso il brano “Arrows”, a due anni di distanza dalla strage avvenuta al Festival Route 91 Harvest di Las Vegas l’1 ottobre 2017.

Ward, che non ha preso parte all’ultimo tour dei Black Sabbath del 2017, lo scorso mese di luglio si è detto “disponibile” a suonare ancora insieme a Ozzy Osbourne e compagni in futuro.