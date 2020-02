I Guns N' Roses dedicano 'Knockin’ on Heaven’s Door' a Kobe Bryant: video

Axl Rose e soci si sono esibiti lo scorso 31 gennaio in occasione del Bud Light Super Bowl Fest e hanno dedicato l’esecuzione dal vivo della canzone “Knockin’ on Heaven’s Door” a Kobe Bryant, alla figlia dell’ex star della Nba Gianna e alle altre persone rimaste vittime dell’incidente in elicottero accaduto lo scorso 26 gennaio. L’evento che ha visto protagonisti i Guns N’ Roses è andato in scena all’American Airlines Arena di Miami.

Prima di eseguire la reinterpretazione del brano di Bob Dylan - cover inclusa nell’album della band statunitense “Use Your Illusion II” del 1991 - Axl Rose ha detto: “Voglio dedicare questo pezzo a Kobe, a sua figlia, a tutte le persone su quel volo, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico evento.” Durante l’assolo di chitarra di Slash, lo schermo posto alle spalle dei Guns N’ Roses ha proposto immagini dell’ex giocatore dei Leakers e della figlia.

Ecco un video realizzato dai fan:

Alla serata di venerdì 31 gennaio ha preso parte anche Snoop Dogg, che ha avuto il compito di aprire l’evento all’American Airlines Arena. Al termine dello show sia i Guns N’ Roses sia il rapper hanno postato sui social una foto che li ritrae insieme nel backstage.

GNR x Snoop F'n Dogg 🔥 pic.twitter.com/LIDWdLc0Nm — Guns N' Roses (@gunsnroses) February 1, 2020

Il prossimo 12 giugno i Guns N’ Roses torneranno a esibirsi alla Visarno Arena, nell’ambito della quarta edizione del Firenze Rocks, a due anni di distanza dal concerto della band californiana che nel 2018 ha sorpreso i fan regalando al pubblico un’esibizione insieme ai Foo Fighters di Dave Grohl.