System Of A Down, Korn e Faith No More: cosa combineranno insieme?

Ieri, 31 gennaio, sui profili social della band capitanata da Serj Tankian è apparsa l’immagine di un astronauta che fluttua nello spazio accompagnata da una didascalia che, presentando la parola “Lunedì”, suggerisce che il 3 febbraio verrà annunciato qualcosa. Lo stesso annuncio, però, non riguarderà solo i System Of A Down ma anche i Korn e i Faith No More. Sia il gruppo di Jonathan Davis sia la formazione di San Francisco, infatti, hanno condiviso lo stesso post proposto dalla band di “Toxicity”. Al momento non è dato sapere di cosa si tratterà, forse un progetto o un tour congiunto? Per saperlo bisognerà tenere d’occhio i canali social delle tre band e aspettare lunedì.

Per quanto riguarda il nostro Paese, i System Of A Down e i Korn si esibiranno in concerto nello stesso giorno il prossimo 12 giugno sul palco degli I-Days di Milano. Come annunciato pochi giorni fa, invece, i Faith No More - discograficamente fermi a “Sol Invictus” del 2015 - porteranno la loro musica dal vivo in Italia il 6 luglio 2020, quando saranno di scena sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro nel capoluogo lombardo.

Serj Tankian e compagni non pubblicano più dischi di inediti dal 2005, anno in cui hanno pubblicato il dittico composto da "Mezmerize" e “Hypnotize”. Lo scorso mese di dicembre il batterista del gruppo John Dolmayan ha lanciato un appello ai suoi compagni di gruppo per spronarli a realizzare un nuovo album.

L’ultimo lavoro discografico della band di Jonathan Davis, “The Nothing” (leggi qui la nostra recensione), è arrivato sui mercati il 13 settembre 2019 come seguito del disco “The Serenity of Suffering” del 2016.