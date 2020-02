Gorillaz, in ‘Song Machine’ anche una collaborazione con i Tame Impala

Lo scorso 30 gennaio Damon Albarn e soci hanno rivelato il primo episodio della serie audiovisiva "Song Machine”, che anticipa nuova musica dei Gorillaz. Il gruppo guidato dal frontman dei Blur, dopo alcune anteprime pubblicate sui social e la pubblicazione di "Momentary bliss” - a cui hanno collaborato il rapper britannico Slowthai e la band punk rock degli Slavesha - ha svelato che i Tame Impala collaboreranno al progetto. Ogni settimana, infatti, presso i Konk Studios un’artista si unirà a Damon Alban e compagni per dare vita a una collaborazione.

A confermare che la band di Kevin Parker sarà il prossimo ospite del progetto è il chitarrista dei Gorillaz Noodle che ha pubblicato su Instagram un’immagine. La grafica proposta sui social propone la copertina dell’album “Currents” dei Tame Impala dove sono stati aggiunti i membri della formazione di “Demon Days” alla guida della loro iconica Jeep.

Parlando del progetto "Song Machine", al debutto della serie il batterista Russel ha raccontato, come ripreso dal New Musical Express: “Song Machine è un modo completamente nuovo di fare ciò che facciamo. I Gorillaz rompono gli schemi perché lo stampo è invecchiato. Il mondo si sta muovendo più velocemente di una particella sovralimentata, quindi dobbiamo essere pronti a lasciarci cadere. Non sappiamo nemmeno chi passerà dallo studio dopo.” E ha aggiunto: