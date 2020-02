Sanremo 2020, Gianna Nannini ospite del Festival

La cantante toscana sarà tra gli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 4 febbraio e si concluderà con la finale di sabato 8 febbraio. Il prossimo venerdì 7 gennaio, Gianna Nannini si esibirà live sul palco del Teatro Ariston per presentare un estratto del suo ultimo album “La differenza” (leggi qui la nostra recensione) e un medley che ripercorrerà alcuni suoi più grandi successi.

A marzo 2007 la rocker di Siena partecipa in qualità di superospite al Festival e presenta “Pia, come la canto io”, opera da lei realizzata ispirata alla figura di Pia De'Tolomei.

L’anno successivo, la Nannini scrive la canzone “Colpo di Fulmine” per Giò Di Tonno e Lola Ponce che vincono la cinquantottesima edizione del Festival. Il brano, però, viene accusato di plagio; secondo Umberto D’Auria il ritornello ricorda infatti la sua melodia del pezzo “Dreamin” del 2006, pubblicato dallo stesso su Myspace.

Gianna Nannini torna sul palco dell’Ariston in qualità di ospite del Festival di Sanremo il 14 febbraio 2015 e presenta dal vivo la canzone “L’immensità" di Don Backy e il suo brano “Sei nell’anima”.

La cantante toscana ha pubblicato il suo ultimo album il 15 novembre 2019, ideale seguito di "Amore gigante" del 2017, di cui la Nannini ha racconto, durante l'intervista per Rockol:

"Volevo ritornare a questo blues, ma ripartire da questo viaggio. Il mio blues nasce dalla mia cultura popolare. Abbiamo fatto delle session vere inventate al momento, solo così puoi fare del blues." E, riguardo alle tematiche del disco, ha spiegato:

"Amore sì, ma non sdolcinato, amore incazzato. Nelle mie canzoni d’amore io ho la visione, guardo oltre al piccolo problema della relazione.”

Dal prossimo 15 maggio Gianna Nannini sarà impegnata in un tour europeo che, pertendo da Londra, farà tappa in diverse città del Vecchio Continente. La cantante porterà la sua musica dal vivo anche nel nostro Paese in occasione del concerto che si terrà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 maggio, prima della tournée che vedrà la Nannini esibirsi nei palasport di tutta Italia e che prenderà il via il 18 novembre al Pala Florio di Bari.

L'ultimo singolo estratto dall'album "La differenza" è "Motivo", realizzato dalla Nannini in collaborazione con Coez e accompagnato dalla clip, proposto di seguito, diretta dai registi Antonio Usbergo e Niccolò Celaia.