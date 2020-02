Concerti, Vinicio Capossela: una nuova data a giugno

Il cantautore di origini irpine ha annunciato un nuovo appuntamento dal vivo che lo vedrà esibirsi il prossimo 24 giugno presso l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. L’annuncio segue la notizia che Vinicio Capossela pubblicherà il nuovo progetto discografico, dal titolo “Bestiario d’amore”, il prossimo 14 febbraio in occasione del debutto dello spettacolo eponimo del suo nuovo lavoro presso la Union Chapel di Londra. Il cantautore sarà poi impegnato in un tour che prenderà il via il 21 febbraio e toccherà diverse città d'Italia. Alla serie di date finora confermate, si aggiunge l’appuntamento dal vivo previsto all'Anfiteatro del Vittoriale.

I biglietti per il concerto di Capossela del 24 giugno sono in vendita sul sito anfiteatrodelvittoriale.it e il costo del titolo di ingresso - a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita - è di 65 euro per il posto poltronissima, 60 euro per il posto di platea e gradinata centrale numerata, 55 euro per la platea laterale, 43 euro per la gradinata non numerata e di 30 euro per il posto in piedi.

Vinicio Capossela ha pubblicato il suo ultimo album "Ballate per uomini e bestie” (leggi qui la recensione) lo scorso 17 maggio che, in occasione della quarta edizione dei Rockol Awards è stato premiato come Migliore Album Italiano del 2019 secondo il giudizio della critica. Ospite della serata svoltasi presso Santeria Toscana 31 lo scorso 16 gennaio, il cantautore ha proposto dal vivo quattro canzoni tratte dal suo repertorio. Ecco il video con l’esecuzione dei brani "Nuove tentazioni di Sant'Antonio", "Il testamento del porco", "Il povero Cristo" e "All'una e trentacinque circa”.