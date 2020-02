Michael Stipe, quella volta che zittì Trump durante un concerto di Patti Smith

Alla fine degli anni ’90, durante un concerto a scopo benefico di Patti Smith, l'ex frontman dei R.E.M., fu infastidito dal comporto di Donal Trump, che gli sedeva accanto, tanto da intimarlo a stare zitto. Michael Stipe ha ricordato l’accaduto durante una puntata del talk show notturno “The Late Show with Stephen Colbert” - ripresa dal New Musical Express - a cui ha partecipato come ospite.

Il cantautore statunitense, narrando di quando rimproverò l’investitore immobiliare di New York - l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America - per il suo continuo parlare a voce alta durante il concerto, ha raccontato a Stephen Colbert:

“Siamo arrivati tardi ed erano rimasti solo posti in piedi. Ci hanno accompagnato in uno spazio VIP affollato. Questo uomo d’affari, questo enorme ragazzo dalla voce alta entrò. Si sedette accanto a noi. Stava parlando con la sua partner e andò avanti a parlare durante lo spettacolo. Era molto fastidioso e rumoroso, francamente.”

Stipe, durante il talk show, ha continuato spiegando poi di quando si rivolse a Trump per lamentarsi del suo comportamento. E ha narrato:

“Gli ho detto: ‘Mi scusi, questa è una mia amica. E lei deve smettere di parlare. Cosa sta facendo? Stia zitto!’.”

Alla fine, ha raccontato Michael Stipe: “[Trump] si alzo e se ne andò.”.

Durante la chiacchierata con il cantautore, Colbert ha chiesto a Stipe perché Trump continua a proporre la musica dei R.E.M. durante i raduni della sua campagna, nonostante le frequenti obiezioni della band. L’ex frontman della formazione di “Out of time” ha risposto: "Non c'è niente che possiamo fare oltre a chiedere continuamente e in modo rispettoso di non farlo.”

In occasione del sessantesimo compleanno di Stipe, lo scorso 4 gennaio il cantautore statunitense ha condiviso il suo ultimo singolo dal titolo “Drive to the ocean” - disponibile sul sito web di Michael Stipe. I proventi delle vendite del brano - che segue la pubblicazione della "Your capricious soul - saranno devoluti all'organizzazione no profit Pathway to Paris, fondata nel 2004 dalla figlia di Patti Smith Jesse Paris Smith e da Rebecca Foon.