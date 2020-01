Dua Lipa, guarda il video del nuovo singolo ‘Physical’

La cantautrice britannica di origini albanesi-kosovare - ospite internazionale alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2020 - nei giorni scorsi ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album “Future Nostalgia” e oggi, 31 gennaio, ha pubblicato una nuova anticipazione dell’ideale seguito di “Dua Lipa” (leggi qui la nostra recensione) del 2017.

La nuova canzone di Dua Lipa, estratta dal disco in uscita il prossimo 3 aprile, si intitola “Physical” ed è accompagnata dal video diretto da Lope Serrano, proposto di seguito. Il brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli “Don’t start now” e “Future Nostalgia”.

La voce di “Don’t start now”, riguardo al suo nuovo lavoro discografico - che Dua Lipa presenterà dal vivo anche in Italia in occasione del concerto del prossimo 30 aprile al Forum di Assago (Milano) - in un comunicato stampa ha detto:

“Lavorare alla realizzazione di Future Nostalgia è stata un’esperienza incredibile, non vedo l’ora che lo possiate ascoltare…non manca molto!”

Ecco la tracklist e la copertina di “Future Nostalgia”

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be