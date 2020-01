C'è una nuova canzone di Morrissey da ascoltare. Si intitola "Love is on its way out" ed è un'altra anticipazione di quello che sarà "I am not a dog on a chain", il tredicesimo album solista dell'ex frontman degli Smiths, in uscita il prossimo 20 marzo. Arriva dopo il primo singolo "Bobby, don't you think they now?" e può essere ascoltata proprio qui sotto:

Prodotto da Joe Chicharelli, "I am not a dog on a chain" arriva a distanza di meno di un anno dal precedente "California sun", pubblicato lo scorso maggio. Ma a differenza di "California sun", che era un disco di cover, questo nuovo album contiene brani inediti: è il primo dopo "Low in high school" del 2017. Il disco è stato registrato tra Saint-Rémy-de-Provence, in Francia, e Hollywood.