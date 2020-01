Taylor Swift attacca i politici americani nella sua nuova canzone: ascolta

Taylor Swift torna all'impegno politico. Dopo il post che nell'ottobre del 2018 - in piena campagna elettorale, a pochi giorni dalle elezioni di midterm negli Usa - la vide prendere una posizione netta, esprimendo pubblicamente il suo supporto ai democratici, la popstar attacca ora i politici statunitensi nella sua nuova canzone. Si intitola "Only the young" ed è tratta dal suo documentario "Miss Americana", pubblicato su Netflix. Nel testo, la Swift elenca i mali della società statunitense e punta il dito contro i politici, troppo impegnati - dice lei - ad occuparsi dei loro fatti e quindi incapaci di risolvere i problemi degli Usa: "They're not gonna help us / too busy helping themselves / they aren't gonna change this / we're going to do it ourselves", canta. Potete ascoltare il brano proprio qui sotto:

"Miss Americana" è stato presentato in anteprima la scorsa settimana al Sundance Film Festival: il documentario racconta la genesi degli ultimi due album della cantante, "Reputation" del 2017 e "Lover", uscito la scorsa estate. Nel documentario Taylor Swift chiarisce anche i motivi che nel 2016, durante la campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, la spinsero a non prendere posizione, a differenza di tanti altri colleghi che invece diedero il loro endorsement pubblico alla candidata democratica Hillary Clinton - da Madonna a Lady Gaga: "Ero troppo impegnata a preservare la mia salute mentale per informarmi e invitare le persone a votare. Ma farò il possibile per il 2020", racconta Taylor Swift, che in quel periodo decise di stare lontana dalle scene per prendersi cura della madre, malata di cancro.