Sanremo 2020: Tiziano Ferro devolve il suo compenso in beneficenza

Tiziano Ferro, ospite fisso del Festival di Sanremo 2020, ha deciso di devolvere in beneficenza il suo compenso. Il cantautore di Latina, che si esibirà sul palco dell'Ariston tutte e cinque le sere, devolverà tutti i proventi - ma non è dato sapere a quanto ammonta la cifra - a cinque associazioni con sede nella provincia di Latina, la città in cui è nato e cresciuto: la sede di Latina dell'Avis (Associazione volontari italiani del sangue), la Lilt (ovvero la Lega italiana per la lotta contro i tumori), il Centro Donna Lilith (che si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti), l'Associazione Valentina Onlus (che offre assistenza ai malati oncologici) e l'associazione Chance For Dogs (organizzazione senza fine di lucro che si prende cura dei cani randagi e abbandonati).

Anche Carlo Conti nel 2017 aveva deciso di devolvere parte del suo compenso come conduttore del Festival n beneficenza per i terremotati, e così anche Claudio Baglioni, che nel 2018 donò 700mila euro ai terremotati di Norcia. Quest'anno anche la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana Rula Jebreal - tra le figure femminili che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston - ha deciso di devolvere parte del suo compenso in beneficenza.