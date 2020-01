Rolling Stones, una cover di ‘Paint It Black’ per il Super Bowl

Come noto, per il Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, che quest’anno si terrà il prossimo 2 febbraio, i grandi marchi a stelle e strisce fanno a gara per avere gli spot – pagati a peso d’oro - più belli per gli spazi pubblicitari legati alla celebre manifestazione sportiva. Tra le pubblicità a misura di Super Bowl del 2020 ce n’è una che, come spesso accade, attinge al grande rock per riproporre una nuova immagine del suo brand. La Pepsi, per la lattina Pepsi Zero Sugar, ha infatti proposto uno spot nel quale Missy Elliott ed H.E.R. fanno propria la hit dei Rolling Stones “Paint It Black”, giocando sui colori della Pepsi. Potete guardare lo spot qui:

Non è la prima volta che la musica di Mick Jagger e soci finisce negli spazi pubblicitari della più importante partita della NFL: nel 2013 la Mercedes aveva utilizzato "Sympathy for the Devil" per la sua pubblicità e nel 2006 gli Stones in persona si erano esibiti nell’halftime show del match, quest’anno affidato a Jennifer Lopez e Shakira.

“Paint It Black" è stata pubblicata dagli Stones come singolo il 7 maggio 1966 e fa parte dell’album “Aftermath”. Il brano ha raggiunto la vetta tanto della classifica statunitense quanto di quella britannica, diventando il terzo numero uno della band negli USA e il sesto nel Regno Unito.