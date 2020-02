La surreale intervista (d'epoca) di Billy Corgan a Nick Cave. Video

Dovevano essere i Nirvana gli headliner dell'edizione 1994 del Lollapalooza, il festival itinerante ideato da Perry Farrell che nella prima metà dei '90 stata vivendo il proprio periodo di massimo splendore. Però, come andò a finire, lo sappiamo tutti: il 7 aprile di quell'anno il corpo di Kurt Cobain nella sua casa di Seattle, lasciando il mondo senza uno dei più grandi rocker della storia e il Lollapalooza senza il suo gruppo di punta.

Non che, nel cartellone della festa mobile musicale, fossero rimaste solo nomi di seconda fila: nel bill erano rimasti comunque Beastie Boys, L7, Boredoms, Green Day, Flaming Lips, Verve, Cypress Hill e parecchi altri, oltre che a due delle realtà più attese dal pubblico dell'epoca: Smashing Pumpkins e Nick Cave.

Il gruppo di Billy Corgan - all'epoca appena ventisettenne - si era appena guadagnato il successo commerciale grazie a "Siamese Dream", disco che aveva aperto al gruppo di Chicago i cancelli dell'aristocrazia mainstream a stelle e strisce non senza qualche effetto collaterale - essenzialmente il disprezzo della rampante comunità indie, con la presa in giro dei Pavement in "Range Life" e le caustiche definizioni di Bob Mould e Steve Albini, che avevano rispettivamente bollato la band di "Disarm" come "i Monkees del grunge" e "nuovi, insignificanti REO Speedwagon".

Dal canto suo, Re Inkiostro aveva appena pubblicato "Let Love In", e - nel giro - che non fosse esattamente in agnellino era cosa nota, specialmente tra i giornalisti: qualche anno prima il giornalista dell'NME Jack Barron era stato preso a male parole, e a calci, in un hotel di Amburgo, al culmine di un'intervista andata decisamente male. Insomma: se tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta il tuo lavoro era scrivere di musica, Nick Cave era l'ultima delle persone che avresti voluto trovarti davanti.

Cosa c'entra, questo, con il Lollapalooza del 1994? C'entra, perché MTV - all'epoca emittente partner della manifestazione - decise di concedersi un'inviato speciale davvero speciale del backstage affidando a Billy Corgan il compito di scambiare due battute a caldo con i protagonisti. Corgan, 27 anni, ciuffo biondo e con un luminoso futuro davanti, era il volto perfetto per fare da tramite tra mondo del rock e telespettatori. I produttori, però, non avevano fatto i conti con il leader dei Bad Seeds.

MTV spedisce Corgan a intervistare Cave, e lo scambio si fa subito frizzante. Il primo, sorridente a favore di camera, dopo una breve introduzione istituzionale chiede "come siete stati coinvolti nel Lollapalooza?". L'intervistato, occhiali scuri e faccia di uno che preferirebbe essere ovunque tranne che lì, risponde: "Mi ha chiamato il mio manager e mi ha detto di farlo". Punto.

L'intervista parte in salita, ma Corgan non si scoraggia: fiducioso che l'incontro possa ancora essere recuperato, la voce di "Disarm" pone una domande sulle band europee, "inglesi, come la vostra". Cave si porta alle labbra una sigaretta, fa un tiro, poi ribatte: "Inglesi?". Corgan, prontamente, si corregge: "Australiane, scusa". "Australiana. Tedesca. Inglese. Nel gruppo abbiamo anche un americano", lo incalza Cave: "Veniamo da dovunque". Re Inkiostro è pronto per il colpo del k.o. Billy, nervoso, butta l'occhio sul tacchino con gli appunti degli autori e butta lì, sul disperato: "Credi sia diffile per i teenager americani...". Cave taglia corto: "Quanti anni hai?". Gioco, partita, incontro. E per com'era il leader dei Bad Seeds all'epoca, a Corgan, tutto sommato, poteva andare peggio...