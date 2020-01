Korn, Jonathan Davis racconta il dolore degli ultimi anni

“Ho avuto un anno intero per elaborare tutto. Sto andando avanti con la mia vita e ci sono un sacco di cose che stanno succedendo. Quindi cerco di non rimuginare sul passato. È tragico, e fa schifo, ma non lascerò che mi porti via. Non vincerà”. Con queste parole il frontman dei Korn Jonathan Davis ha riassunto l’ultimo, difficilissimo, periodo della sua vita, nel corso del quale la voce della band nu metal ha dovuto affrontare a una distanza di tempo molto ravvicinata la morte di sua moglie Deven Davis, venuta a mancare per un'overdose accidentale, e di sua madre. L’artista statunitense ne ha parlato sulle frequenza dell’emittente canadese iHeart Radio, soffermandosi anche sul potere curativo dei brani di “The Nothing”, l’ultimo album della band, che i Korn sono impegnati a portare in tour sui palchi internazionali. Alla domanda se mettere in scena canzoni che hanno rappresentato una fase della vita tanto dolorosa non sia traumatico Davis ha risposto che, al contrario, si tratta sempre di momenti particolarmente significativi. “Aiuta. È come versare il sale su una ferita, immagino, pungerà ma continui a metterlo, continui a metterlo, e in qualche modo ti abitui al dolore e ti rende insensibile. Questo è quello che sto attraversando ora”, ha spiegato il cantante.

I Korn hanno pubblicato “The Nothing”, prodotto da Nick Raskulinecz, lo scorso anno, a circa tre anni di distanza dal precedente “The Serenity of Suffering”. La prossima estate la band si esibirà a Milano come opening act dei System of a Down.