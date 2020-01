Ozzy Osbourne: 'Sono felice? No, non ho la mia salute'

Non sono giorni facili, questi, per l’ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne. Non lo sono stati nemmeno gli ultimi mesi, che hanno visto il cantante britannico fronteggiare diversi problemi di salute, con inevitabili conseguenze sulle date del suo “No More Tours 2”, il tour di addio alle scene di Ozzy. Nonostante questo l’artista è riuscito a riprendersi e a riprogrammare le date della tournée – il live in Italia andrà in scena il 19 novembre 2020, a Bologna – e a chiudere il suo nuovo album, “Ordinary Man”, in uscita il mese prossimo. La notizia, divulgata dallo stesso Osbourne e da sua moglie Sharon la scorsa settimana, che l’ex Black Sabbath ha una forma di Parkinson, il PRKN 2, è però quella che ha colpito di più i fan di Ozzy, fan ai quali lo stesso cantante britannico si è appellato chiedendo il loro supporto e la loro vicinanza.

Sulla questione Osbourne è tornato anche in questi ultimi giorni, riprendendo l'argomento per Kerrang. “Ho mai pensato a quando è il momento di andarsene?”, ha detto la voce di “Paranoid”, rispondendosi: “Ci penso, non mi preoccupo. Non ci sarò tra quindici anni o giù di lì, non così a lungo, non mi ci soffermo”. E ancora: “Succederà a tutti noi. Sono felice ora? No. Non ho la mia salute. Quella cosa mi ha buttato a terra, ma sono ancora qui. In realtà mi preoccupavo di più della morte quando ero più giovane rispetto a quanto non lo faccia ora. Cerco solo di godermi le cose il più possibile, anche se a volte è davvero dura cazzo”.

Nelle scorse settimane Ozzy Osbourne ha condiviso la prima anticipazione del suo nuovo album, la title track, che coinvolge anche l’amico e collega Elton John, “Ordinary Man”. Se vi fosse scappata, la trovate qui.