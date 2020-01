Nick Mason’s Saucerful of Secrets, esce ‘Live At The Roundhouse’: i dettagli

Se fino a qualche giorno fa si trattava di una voce, ora è ufficiale: il prossimo 17 aprile uscirà il live "Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse" della band del già batterista dei Pink Floyd. Il disco, come già vi avevamo anticipato, testimonia – in doppio Vinile, doppio CD/DVD e Blu-ray – i due concerti che Mason e i suoi Saucerful Of Secrets hanno messo in scena al Roundhouse di Londra, lo storico locale di Camden, lo scorso mese di maggio, nell’ambito del progetto con il quale, a partire dalla primavera del 2018, l’ex addetto ai tamburi della leggendaria formazione britannica si propone si riportare sul palco la musica del primo periodo dei Pink Floyd. Il tour della “tribute band” di Mason ha fatto più volte tappa anche in Italia, con una tappa nell’estate 2018, a Milano – leggi qui la nostra recensione – e sei tappe nell’estate del 2019. Le date al Roundhouse della Capitale britannica, dove i Pink Floyd si sono esibiti per la prima volta il 15 ottobre del 1966, hanno fatto immediatamente seguito alle prime date nel Regno Unito con le quali Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken hanno dato il via al tour che sarebbe proseguito poi nei mesi a venire. A partire dal prossimo 23 aprile la formazione riprenderà nuovamente la tournée.

"Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse" sarà proiettato anche in pochi cinema nel mondo il prossimo 10 marzo. Ecco il trailer del live e, di seguito, la tracklist:

Beginnings

Interstellar Overdrive

Astronomy Domine

Lucifer Sam

Fearless

Obscured by Clouds

When You’re In

Remember A Day

Arnold Layne

Vegetable Man

If

Atom Heart Mother

The Nile Song

Green Is The Colour

Let There Be More Light

Childhood’s End

Set The Controls For The Heart Of The Sun

See Emily Play

Bike

One Of These Days

A Saucerful Of Secrets

Point Me At The Sky