Paul McCartney non voleva entrare nella sua vecchia casa

L'attore e conduttore televisivo britannico James Corden, noto, tra le altre cose, per essere l'animatore del divertente Carpool Karaoke, ha ricordato al periodico statunitense The New Yorker un'esperienza che ebbe proprio durante un episodio del programma televisivo.

Si deve tornare indietro nel tempo fino al 2018, l'ospite di quella puntata, ambientata a Liverpool, era, niente meno, che l'ex Beatle Paul McCartney. Macca portò Corden a fare un lungo giro per le strade della sua città, fino a giungere alla casa della sua adolescenza in Forthlin Road, dove lui e John Lennon scrissero “She Loves You”.

Corden ricorda che McCartney gli disse che non voleva entrare:

“Disse, 'Non ci sono più tornato da quando me ne andai, avevo 20 anni. Mi sento strano'. Io gli dissi, "Paul, il tuo unico obiettivo oggi è il divertimento. Quindi, se c'è qualcosa che ti mette a disagio, non la faremo.”

Alla fine il musicista diede il suo assenso, quindi entrarono. L'episodio si chiuse con un breve set dal vivo di Paul in un pub.