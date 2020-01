Calibro 35: “Siamo Argonauti della musica: basta retromanie, raccontiamo l’oggi”

Capaci di navigare nel tempo con l’ambizioso obiettivo di fermarlo, immortalando un istante per trasformarlo in musica. “Momentum”, il nuovo album dei Calibro 35, è la colonna sonora dell’oggi con un eco che viene da lontano e richiama alla storia decennale della band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini, sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva. Un collettivo di esploratori sonici, musicisti di altissimo livello che, dopo due anni di esperienze individuali, trovano un nuovo equilibrio. “Questo album è uno scatto di maturità, un salto nel presente e nel futuro, pur mantenendo un suono tutto nostro, distinguibile, frutto del percorso che abbiamo fatto in precedenza – spiega Colliva – non volevamo più essere confinati nella retromania, sentivamo l’urgenza di staccarci quell’etichetta con scritto “i Calibro sono quelli delle colonne sonore anni ’70”.

“Il processo che ci ha portato a questa canzone è iniziato durante un viaggio in treno - dice Tommaso Colliva - stavo semplicemente giocherellando con una groovebox cercando di coglierne le capacità musicali e questo groove è uscito dal nulla. Qualche mese più tardi, abbiamo iniziato a mettere insieme delle canzoni per l’album e mi è tornato in mente questo groove. Ho portato la groovebox in studio, ho fatto sentire l’idea ai ragazzi e abbiamo deciso di svilupparla ulteriormente come band. Quello che adesso si sente nell’album è completamente organico e generato “umanamente” da quattro musicisti che suonano degli strumenti, ma l’idea è iniziata in un mondo puramente digitale. Si può prevedere un temporale con dei dati, ma la realtà sarà sempre imprevedibile e diversa”.

I Calibro 35 in sala prove suonano "Thunderstorms and Data", ripresi da Lorenzo Arrigoni

“La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente”. Nel 1951 il Premio Nobel per la Letteratura, Albert Camus, scrisse questa frase. I nuovi Calibro, quelli 2.0, con questo nuovo progetto tentano di fotografare in musica “il momento”, l’oggi, e il suo contesto. Lo dimostra un’ennesima svolta: le parti rappate di Illa J e Mei, inserite in due pezzi del disco, allontanandosi da una musica prettamente strumentale. “Con “Decade”, il nostro album precedente, abbiamo sperimentato suonando con un’orchestra – ricorda Martellotta – c’era già un processo di distacco dai suoni dei polizieschi e dalle colonne sonore di un certo periodo storico. Con “Momentum” si va ancora oltre: c’è chi dice siano nati i nuovi Calibro 35. Per me è vero. In questo disco ci sono suoni differenti, generi che si accavallano, abbracciando la black music. Fuoriescono perfino delle voci, delle parti rappate. Con i nostri strumenti abbiamo fissato ciò che sentiamo”. Campionati da giganti del calibro di Dr. Dre e Jay-Z, autori di colonne sonore per produzioni cinematografiche di Hollywood, sino alla consacrazione accanto a Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat, i Calibro 35, presi singolarmente, sono tutti musicisti dalla spiccata personalità. Quanto è difficile metterli tutti d’accordo? “Non è difficile, è un fottuto incubo”, sorride Colliva. “Quando ci ritroviamo, dopo le nostre singole esperienze, abbiamo un approccio quasi fanciullesco – svela Martellotta – vogliamo mostrare agli altri che cosa abbiamo imparato. Negli anni abbiamo capito come gestire i vari momenti di ego e la prospettiva di un domani che non conosciamo ci ha spinto a osare ancora. Sì, perché questo album fissa un momento, ma lascia aperta anche una porta sul dopo. Viene da chiedersi: nel prossimo capitolo che cosa combineranno i Calibro? Non lo sappiamo neanche noi”.

Una sfida raccolta da Colliva per questo progetto, ma anche per altri: ha curato anche il nuovo album di Diodato “Che vita meravigliosa”, in gara al prossimo Festival di Sanremo, e quello di Ghemon, “Scritto nelle stelle”, in uscita a marzo. Proprio con Ghemon e Diodato, i Calibro 35 erano saliti sul palco dell’Ariston, l’anno scorso, per una versione ancora più ritmata di “Rose viola”. “Il ruolo di produttore mi trasporta verso progetti e linguaggi diversi, è una delle grandi bellezze di questo lavoro – conclude Colliva – spesso mi sento bipolare, tripolare, perché mi metto al servizio di artisti diversissimi fra loro. Mi sento un viaggiatore del suono e quello che faccio è mosso dalla ricerca, il vero collante di tutto”.

(Claudio Cabona)