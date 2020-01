Billie Joe Armstrong: "Vorrei reincidere l'album 'Warning'"

Il 7 febbraio si avvicina a grandi passi e con esso il momento della pubblicazione del nuovo album dei Green Day “Father of All..”, ma il frontman della band, Billie Joe Armstrong, prima di gettarsi a capofitto verso il futuro, volge uno sguardo al passato e dichiara che gli piacerebbe registrare nuovamente “Warning” (leggi qui la nostra recensione), il sesto album della sua band uscito nel 2000.

In una intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone, Billie Joe ha spiegato i motivi per cui pensa che il disco della band californiana andrebbe reinciso, partendo da una canzone come “Minority”.

Ha detto Armstrong:

“Vorrei tornare indietro e registrare di nuovo quell'album. Era giusto quando Pro Tools era agli inizi. Voglio tornare indietro e fare tutto più dal vivo, perché penso che “Minority” live sia molto meglio di quanto pubblicato sull'album.”

Parlando più approfonditamente di “Minority”, Billie Joe ha rivelato:

“Dopo (“Good Riddance (Time Of Your Life)”, uscita nel 1997), ho iniziato a suonare di più la chitarra acustica e volevo averne di più per “Warning”. Stava iniziando ad esserci anche un sacco di cattivo pop-punk e volevo andare contro quel genere. Sembrava essere il passo successivo. Avevo iniziato ad ascoltare più roba dei Kinks e degli Who, che trovavano molta potenza in una canzone acustica e usavo la chitarra quasi come un tamburo. “Pinball Wizard” è così percussiva. La scrissi proprio prima delle elezioni tra George Bush e Al Gore. Ho iniziato a sentire le ruote politiche che iniziavano un po' a girare verso il conservatorismo. Penso che la canzone parli di dire che stai uscendo dalla linea, che non fai parte del gregge e che cerchi di trovare la tuo individualità. Sembrava che ci stessimo tuffando in qualcosa di più concettuale."

Al tempo, parlando di quel disco con la rivista Kerrang, il frontman dei Green Day disse che...

"C'è un senso di libertà in questo disco. Penso che siamo andati in posti in cui non siamo mai stati prima."

Tornando ai nostri giorni, i Green Day presenteranno i brani del loro nuovo album in concerto anche in Italia il 10 giugno all'Ippodromo Snai di Milano e l'11 giugno alla Visarno Arena di Firenze.