Offset, arrestato e rilasciato a Los Angeles

L'epica che vuole i rapper statunitensi legati a filo doppio con una condotta di vita fuori dalle regole si accresce di un nuovo episodio. A Los Angeles, infatti, il membro dei Migos e marito di Cardi B, Offset, è stato prima arrestato e poi rilasciato.

Secondo quanto riporta TMZ, la polizia ha avuto notizia di un individuo in possesso di una pistola nel centro commerciale The Grove della città californiana. Offset, insieme ad altre tre persone, sarebbe stato portato in una stazione di polizia per essere interrogato, a seguito di una segnalazione di un qualcuno che aveva un'arma da fuoco nel parcheggio del centro commerciale. Dopo qualche ora di fermo Offset è stato rilasciato dopo che due delle persone fermate con lui hanno ammesso di essere i possessori delle armi da fuoco.

Offset non è nuovo a guai del genere, lo scorso anno, ha dovuto difendersi dall'accusa di possesso di armi da fuoco nello stato della Georgia, seguito a un arresto nel luglio 2018. Lui si dichiarò non colpevole di tale accusa.