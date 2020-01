Thom Yorke, gli Overmono remixano “Not the news”. Ascolta

Gli Overmono, duo techno britannico formato dai fratelli Tom ed Ed Russell, pubblicheranno due remix del brano “Not the news” del frontman dei Radiohead - traccia contenuta nell’ultimo lavoro discografico di Thom Yorke, “Anima” (leggi qui la nostra recensione) uscito il 27 giugno 2019. Il prossimo 7 febbraio uscirà un vinile 12” contenente due versioni alternative della canzone di Yorke, anticipato dal primo remix già disponibile all’ascolto.

Ecco “Not the news (Overmono Remix 1)”:

“Neanche nei nostri sogni più sfrenati avremmo mai pensato di pubblicare un disco come questo su Poly Kicks.” Hanno detto gli Overmono in un comunicato stampa, ripreso da Pitchfork, e hanno aggiunto: “‘POLY012' contiene due remix di ‘Not the news’ di Thom Yorke, brano tratto dal suo straordinario album ‘Anima’. Grazie, Thom, per averci permesso di rielaborare questa traccia, è stata una gioia immensa.”

Ecco la versione originale di “Not the news”