Sanremo 2020, Eugenio in Via Di Gioia: “Vogliamo travolgere tutto come uno tsunami”

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici: quattro musicisti torinesi che hanno mosso i loro primi passi come artisti di strada, hanno già tre dischi all'attivo. Il più recente, “Natura Viva”, è uscito nel marzo 2019. Hanno tantissimi concerti e tour imponenti alle spalle, sono stati anche sul palco del Primo Maggio. Sotto i riflettori dell’Ariston presenteranno “Tsunami”, che vanta la produzione di Dardust. Dario Faini, questo il vero nome di Dardust, per i big ha curato i brani di Elodie e di Rancore. “Tsunami sono le notizie che tutti i giorni ci inondano la testa e ci fanno sentire impotenti e inermi davanti alla vita – dicono – questo è il significato negativo della parola “Tsunami”. I risvolti positivi si verificano quando il senso di comunità e la voglia di partecipazione si oppone all’impotenza. È così che si può creare un’onda capace di travolgere tutto quello che non funziona”.