I BTS eseguono per la prima volta dal vivo "Black Swan" - GUARDA

La pop band coreana dei BTS ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Black Swan". E' accaduto al The Late Late Show di James Corden.

Dopo avere eseguito la canzone, la band ha parlato con il conduttore dello spettacolo televisivo della loro partecipazione, nello scorso fine settimana, alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, dove, insieme al rapper Lil Nas X hanno proposto la hit di quest'ultimo, “Old Town Road”.

Ha detto J-Hope:

“Ogni cosa di quella serata è stato speciale. I BTS e il K-pop sul palco, non ci potevamo credere.”

I BTS pubblicheranno il seguito dell’Ep “Map of the soul: persona” (leggi qui la nostra recensione), uscito nell'aprile del 2019, il prossimo 21 febbraio e avrà come titolo “Map of the soul: 7”. La band sarà anche impegnata in un tour mondiale che non prevede alcuna tappa italiana.