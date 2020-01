Kevin Parker su Glastonbury: "Non esiste posto sulla Terra con così tante buone vibrazioni"

Il frontman dei Tame Impala Kevin Parker ha parlato con il Times delle sue esperienze nei grandi festival come il Coachella e Glastonbury e anche di se stesso.

L'anno scorso al Coachella Justin Timberlake dette forfait e toccò alla band australiana sostituirlo. Ecco cosa ha detto Parker del festival californiano:

“(Il Coachella è) in parti uguali concerto e promozione. Abbiamo speso un sacco di soldi, avevamo un direttore creativo, dovevamo solo tuffarci a capofitto. Penso che così abbiamo fatto. Non ci abbiamo fatto dei soldi.”

Per il festival inglese di Glastonbury Parker spende parole al miele:

“E' Utopia. Non sono mai stato in un posto sulla Terra dove ci sono maggiori buone vibrazioni universali. Anche se non sei ubriaco. E' possibile vedere bambini che camminano giù per il sentiero di fango così come genitori che spingono una carrozzina. Tutti sono inclusi, e non è così in tutti i festival.”

Parlando di se stesso dice inoltre di non essere il precisino che la gente pensa che sia:

“Sembro uno sicuro di sè, ma dentro in realtà sono tutto un tremolio. (Sono un perfezionista?) Non la penso così. Semplicemente non lo voglio far vedere. 'Beh, potrebbe non esserci (differenza)'”.

Il papà di Parker era un commercialista che suonava in una band nel tempo libero e consigliò a suo figlio di non intraprendere la carriera del musicista, dice Kevin: