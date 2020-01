L'ex membro degli One Direction Louis Tomlinson annuncia tre concerti italiani per la prossima estate: il 29 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 30 in Piazza Grande a Palmanova, in provincia di Udine, e, per chiudere, il 31 luglio al Rock in Roma.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 30 gennaio. I biglietti disponibili sul circuito Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 di venerdì 31 gennaio.

Questi tre concerti si vanno ad aggiungere al live in programma al Fabrique di Milano l'11 marzo. Mentre venerdì 31 gennaio verrà pubblicato “Walls“, l'album del suo debutto solista.