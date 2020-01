Sanremo 2020: per gli scommettitori la vittoria va a...

Un paio di settimane fa vi avevamo riportato il primo ranking sui candidati vincitori alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà al Teatro Ariston della cittadina ligure dal 4 all'8 febbraio.

Un ranking proposto da un paio di agenzie di scommesse. Lo abbiamo fatto per soddisfare una curiosità, ma un poco anche per farci un'idea di cosa pensassero quanti di mestiere sono abituati ad emettere pronostici.

Ora, un paio di settimane dopo, molta acqua è passata sotto i ponti e siamo giunti ormai a meno di una settimana dall'inizio del concorso canoro che calamiterà l'attenzione di buona parte degli italiani. Molta acqua, ma anche molte polemiche che hanno fatto salire inevitabilmente l'interesse sulla tenzone, facendo esprimere opinioni di opposto parere.

Accuse di mala gestione nei confronti del conduttore e direttore artistico Amadeus, reo, tra le altre cose, di avere incluso in gara il rapper romano Junior Cally accusato di avere, in passato, usato termini dispregiativi nei confronti delle donne nelle sue canzoni. In più, c'è stato anche l'ascolto dedicato agli addetti ai lavori che hanno espresso la loro opinione sulla qualità delle varie canzoni in concorso (questo il report del nostro ascolto).

Alla luce di tutto ciò, crediamo quindi sia doveroso aggiornare i pronostici riguardanti i favoriti sul possibile vincitore della settantesima edizione del festival. Il 13 gennaio (quando pubblicammo il primo report) Snai e Eurobet indicavano come favoriti Anastasio, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Achille Lauro, Irene Grandi e Giordana Angi.

A seguire riportiamo le nuove 'quote', così da poter capire se e come è mutato il quadro dei 24 sfidanti in questi giorni.

Snai conferma la propria previsione e indica Anastasio, con una quota di 4.50, il più probabile vincitore del festival. A seguire il rapper campano nei favori del pronostico troviamo un terzetto a 8 formato da Rancore, Achille Lauro e Diodato. Più indietro, quotati 10, ecco Irene Grandi, Alberto Urso, Giordana Angi, Elodie e Levante. 12 volte la somma giocata si possono vincere puntando su Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani. Raphael Gualazzi è a 15. Marco Masini, Tosca e la coppia formata da Bugo e Morgan sono a 25. Ancora più giù, a 33, Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo, Elettra Lamborghini e Junior Cally. Con ancora minori possibilità, a parere di Snai, di poter vincere, quotati 50, il frontman dei Litfiba Piero Pelù, Le Vibrazioni, Paolo Jannacci e Riki. Ultimissima dell'elenco Rita Pavone. Puntando un euro sulla sua vittoria se ne intascano 75.

Anche per Eurobet il più probabile vincitore del festival di Sanremo è Anastasio che è bancato a 4. Dietro di lui Irene Grandi a 6. A 7 Elodie e Rancore. A 8 Achille Lauro. Mentre a 13 si trovano Giordana Angi, Raphael Gualazzi e la coppia Bugo-Morgan. A 15 Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Levante e Francesco Gabbani. Ancora di più nelle retrovie Alberto Urso a 17, che precede Junior Cally a 21. Paolo Jannacci è a 31. Dieci punti più sotto, a 41, Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo e Riki. A 51, Piero Pelù, Marco Masini, Elettra Lamborghini e Le Vibrazioni. Non sono stranamente riportate le quote relative a Tosca e Rita Pavone.