Post Malone, nuovo album nel 2020: ‘Spero di farlo uscire’

Se non è una certezza è almeno una speranza, per i fan di Post Malone: l’ideale seguito di “Hollywood’s Bleeding” potrebbe arrivare sul mercato già quest’anno. È stato lo stesso cantante, produttore e rapper statunitense, al secolo Austin Richard Post, a dirlo, parlando con l’edizione statunitense di Rolling Stone. “Spero di far uscire un disco per i fan nel 2020”, ha dichiarato allo storico magazine Post Malone, impegnato a portare in tour il suo disco sui palchi del Nord America nell’ambito di una tournée che lo vedrà fare anche una manciata di date, in coda, in Europa, dove l’artista si esibirà in Germania, nei Paesi Bassi, in Danimarca e Portogallo.

Non svela molto altro la voce di “Rockstar” e a quanti si stanno chiedendo se anche il suo prossimo disco potrà contare su collaborazioni prestigiose come quella di Ozzy Osbourne, presente nel brano "Take What You Want” insieme a Travis Scott, non resta che avere pazienza.

Post Malone ha debuttato nel mercato discografico nel 2016 con “Stoney”, album al quale sono seguiti “Beerbongs & Bentleys” nel 2018 e “Hollywood's Bleeding” nel 2019. Nelle scorse settimane il rapper ha partecipato a un karaoke in un bar della Grande Mela, dove ha offerto ai presenti la sua interpretazione di “Walk” dei Pantera: potete guardare qui un video della serata.