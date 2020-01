Selena Gomez e la relazione con Justin Bieber: 'Abuso emotivo’

Nel marzo del 2018 finiva definitivamente, dopo diversi tira e molla, la relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez. A distanza di circa otto anni la cantante statunitense ha concesso alla Weekend Edition Sunday di NPR un’intervista nella quale, oltre a concentrarsi sul suo ultimo capitolo discografico, “Rare”, Selena Gomez ha ricordato il suo rapporto con il teen-idol canaese. Davanti alla domanda se allontanarsi da Bieber sia stato uno dei momenti più difficili e dolorosi del suo percorso di vita la voce di “Lose You To Love Me” ha risposto: “No, perché ho trovato la forza in quello. È pericoloso stare in una mentalità da vittima. Non sono irrispettosa, penso che fossi vittima di un certo abuso”. Non avendo specificato a che tipo di abuso facesse riferimento, la conduttrice Lulu Garcia-Navarro ha chiesto alla Gomez se potrebbe essere categorizzato come “abuso emotivo”: “Sì, e penso che sia qualcosa che…ho trovato il modo di capire da adulta”, ha risposto la cantante, classe 1992. Proseguendo: “Allo stesso modo in cui non voglio passare il resto della mia vita a parlarne, sono davvero orgogliosa di poter dire che mi sento forte come non mi sono mai sentita e ho trovato un modo per superarlo con la maggiore grazia possibile”.

I due artisti hanno dato il via alla loro relazione quando erano ancora molto giovani: iniziato nel 2011, quando Selena Gomez aveva 18 anni e Bieber ne aveva 16, il rapporto tra i due cantanti si è interrotto nel 2012, salvo tornare in vita in più occasioni nel corso degli anni successivi fino all’addio definitivo, avvenuto nel 2018. Dopo la relazione con Bieber la cantante è stata fidanzata con The Weeknd. Quanto al cantante canadese, che il prossimo 14 febbraio darà alle stampe il suo nuovo album “Changes”, l’artista si è sposato lo scorso anno con Hailey Baldwin.

Per quanto non sia dato sapere cosa esattamente la Gomez intenda quando conferma la definizione di “abuso emotivo”, riferisce la NBC che l’espressione “definisce” – stando alla classificazione della Natinal Coalition Against Domestic Violence – “un tipo di abuso che può includere manipolazione, abuso verbale, rifiuto, bullismo e intimidazione”.