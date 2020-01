La prima volta dei Queen in Italia: a Sanremo, in playback

4 febbraio 1984: è la data della prima volta in Italia dei Queen. E fu al Festival di Sanremo, per presentare "The works", che sarebbe uscito di lì a tre settimane. La EMI, la loro casa discografica, li accolse con poster che ancora oggi si vedono in giro per la città (quello che vedete qua sopra lo abbiamo fotografato noi di Rockol l'anno scorso in un ristorante della città).

I Queen erano gli ospiti d'onore - in effetti gli altri ospti stranieri erano poca cosa, a leggere i nomi oggi: Randy Crawford, David Knopfler, Mario Merola, Jair Rodriguez e Jairzinho, Paul Young , Bonnie Bianco e Pierre Cosso, El Puma). La band, racconta Eddy Anselmi nel libro "Il Festival di Sanremo", arrivò in riviera con un seguito venticinque tecnici e tre camion di apparecchiature, ma fu costretta ad esibirsi in playbacj, cantando "Radio gaga", presentata da Pippo Baudo e Beppe Grillo. Si disse che Freddie Mercury fosse furioso.

La scelta del playback fu dei discografici, che lo imposero a tutti i cantanti a partire da quell'edizione, per qualche anno. Racconta Anselmi:

All’ultimo minuto, tutte le case discografiche presenti al Festival chiedono a Ravera di poter utilizzare il playback. Michele Mondella , responsabile della promozione RCA, è perentorio: «Noi siamo qui per vendere dischi e quindi dobbiamo presentare il prodotto migliore. Dobbiamo andare in playback anche per avere un riscontro del lavoro fatto fino al giorno prima».

La band si prestò ad alcuni incontri con i giornalisti: Brian May spiegò a La Stampa, in un articolo dal titolo "Queen elettronici e la radiomusica", la reticenza a venire nel nostro paese:

Non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Avevamo paura, non per i rapimenti, o il terrorismo, ma proprio perché sapevamo quello che è successo qui qualche anno fa in occasione di alcuni concerti. Non abbiamo in programma di fare tournée, ma non è da escludere che la prossima volta potrebbero esserci un paio di date in Italia.

Ecco il video della performance, compresa la surreale presentazione della band ad opera di Pippo Baudo e Beppe Grillo, ed un'intervista televisiva della band. Per la cronaca, il Festival venne vinto da Albano e Romina con "Ci sarà".