Gorillaz: cosa bolle in pentola?

Cosa bolle in pentola in casa Gorillaz? Sui canali social ufficiali della band guidata da Damon Albarn sono state pubblicate alcune anticipazioni relative a un nuovo progetto, "Gorillaz present Song Machine". Su YouTube c'è anche un video teaser: ma di cosa si tratta?

Per ora non è dato sapere cosa ci sia effettivamente dietro al titolo "Gorillaz present Song Machine". Potrebbe trattarsi di un nuovo album del gruppo, il successore di "The now now "del 2018. Le anticipazioni pubblicate sui social nelle ultime ore sono solamente le prime di una serie di teaser che verrà completata prossimamente, come in una sorta di playlist in continuo aggiornamento. Non resta che attendere.