Vasco Rossi, conferita la medaglia d'onore al padre del rocker

Qualche settimana fa è arrivata la notizia che sarebbe stata conferita una medaglia d'onore al padre del rocker di Zocca, internato militare nel lager nazista di Dortmund durante la seconda guerra mondiale. Ieri, 27 gennaio - nel Giorno della Memoria - Novella Corsi, madre di Vasco Rossi, ha ricevuta l’onorificenza dedicata a Carlo Giovanni Rossi e conferita su Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In una serie di stories pubblicate su Instagram, Vasco ha ringraziato per la medaglia al valore conferita a suo padre. “Volevo ringraziare per l’onorificenza rilasciata a mio papà, data a mia mamma.” Ha detto Vasco in una clip e, in un altro video, aggiunge “Sono orgoglioso e fiero e anche un po’ commosso.” E continua: “Soprattutto oggi, nel Giorno della Memoria, è molto importante ricordare gli orrori, le sofferenze, le vite che sono state sacrificate per la libertà, la democrazia.”

Il Blasco, inoltre, ha condiviso un post sui social proponendo la dichiarazione di Elisa Bonacini, presidente dell'Associazione "Un ricordo per la pace” - che da anni si impegna per far ottenere agli internati militari italiani dei riconoscimenti da parte dello Stato - che recita: "Sono felice di aver contribuito a rendere onore anche al papà di Vasco, uno dei 650.000 Imi che pagarono sulla propria pelle il no al nazifascismo.” Continua: “In particolare ringrazio Vasco che con la risposta al nostro appello ha davvero 'acceso i riflettori' su questa dolorosa vicenda storica che per tanti anni nel dopoguerra era stata quasi occultata.”

Il messaggio postato su Facebook da Vasco Rossi è accompagnato da un paio di foto che ritraggono il figlio del rocker, Luca, e Novella Corsi presso la Prefettura di Modena dove si è svolta la cerimonia.