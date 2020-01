La musica dei Pink Floyd per il corto animato di Salvador Dalí e Walt Disney. Video

Nel 2015 un utente ha pubblicato su YouTube un video che propone il cortometraggio animato “Destino”, concepito da Salvador Dalí e Walt Disney, accompagnato dal brano “Time” della leggendaria band britannica.

Le immagini animate della fiaba surrealista, nata dall’incontro tra il pittore catalano e il creatore di Topolino - che nella versione presentata da Walt Disney Animation Studios nel 2003 propone la musica composta nel 1945 per il progetto originale da Armando Dominguez, impegnato nella realizzazione del film di Dalí e Disney, e interpretata da Dora Luz - nella clip proposta sono accompagnate dalla canzone dei Pink Floyd, tratta dal loro album “The dark side of the moon” del 1973, la quale si sposa con le atmosfere della storia in cui una donna, Dahlia, cattura l'attenzione di Chronos, la personificazione del tempo.

Nel 1945 Salvador Dalí e Walt Disney iniziarono a lavorare insieme con l’intento di realizzare un film d’animazione che avrebbe dovuto intitolarsi “Destino”. Però, il cartone animato - che vide impegnati il creatore di Topolino alla produzione, il pittore catalano e il disegnatore degli studios John Hench alla realizzazione delle immagini, e il compositore messicano Armando Dominguez alla scrittura delle musiche - non fu mai concluso. Hench, però, produsse comunque un test d’animazione del progetto, della durata di 18 secondi.

Nel 2003 - dopo che nel 1999 il nipote di Walt Disney, Roy Disney, decise di recuperare il progetto partendo dal testo di John Hench - vide la luce il cortometraggio animato “Destino” grazie all’impegno di venticinque animatori dei Disney Studios di Parigi che, sotto la produzione di Baker Bloodworth e la direzione di Dominique Monfrey, lavorarono al film partendo dallo storyboard di Dalí e Disney.

Ecco “Destino” nella versione presentata nel 2003 con la musica di Armando Dominguez: