Anna Calvi, il nuovo album esce a marzo. Ecco la prima anticipazione

“Hunted” è il titolo del nuovo album della cantautrice britannica che, in arrivo sui mercati il prossimo 6 marzo, presenterà alcuni brani reinterpretati dell’album di Anna Calvi, “Hunter” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato il 31 agosto 2018.

La voce di “Wish” - che, tra le altre cose, ha scritto la colonna sonora della serie tv “Peaky Blinders” - per realizzare il suo nuovo progetto discografico e proporre alcune canzoni dell’ideale seguito di “One Breath” in una nuova veste, ha collaborato con la cantautrice australiana Courtney Barnett, Joe Talbot (cantante degli Idles), l’attrice e cantante franco-britannica Charlotte Gainsbourg el’ artista statunitense Julia Holter.

Anna Calvi, in un comunicato stampa, presenta così “Hunted”:

“Durante una pausa dal tour mi misi ad ascoltare le prime registrazioni che feci per 'Hunter'. Queste registrazioni catturano il primo momento in cui scrissi i brani e li registrai per conto mio nel mio studio. Trovo che sia particolarmente intimo condividere queste registrazioni private con questi incedibili cantanti chiedendo loro di prestare la loro voce e la loro sensibilità artistica.”

Il nuovo lavoro discografico della cantautrice britannica è anticipato dalla nuova versione del brano “Don’t beat the girl out of my boy” - la cui versione originale è inclusa nel disco “Hunter” - che vede Anna Calvi in collaborazione con Courtney Barnett.

Ecco la tracklist e la copertina di “Hunted”

Swimming Pool (feat. Julia Holter)

Hunter

Eden (feat. Charlotte Gainsbourg)

Away

Don’t Beat The Girl Out Of My Boy (feat. Courtney Barnett)

Wish (feat. Joe Talbot)

Indies Or Paradise