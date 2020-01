Radio in Italia, la classifica delle emittenti più ascoltate nel 2019

Secondo i rilevamenti condotti da Radio Ter - GMI, Radio RTL risulta l'emittente più ascoltata dagli italiani del 2019: nonostante una lieve flessione di quattro punti percentuali rispetto all'anno precendente, la stazione di punta del gruppo guidato da Lorenzo Suraci si riconferma in testa alla classifica davanti a RDS (in flessione dell'1%) e Radio Deejay (terza, in crescita del 3%).

Sulla quarta tacca si attesta Radio Italia (-1%), seguita da Radio 105 (-2%) e Radio Rai 1 (-4%): al settimo posto si piazza Radio KissKiss (+3%), che si lascia alle spalle Virgin Radio (in crescita dell'8%) e Radio Rai 2 (stabile).

Radio 24 (3%) chiude la top ten, dalla quale restano escluse Radio R101 (+4%), M2O (+6%), Radio Capital (+2%), Radio MonteCarlo (+5%), Radio Rai 3 (-2%), Radio Freccia (che con un +19% è l'emittente cresciuta maggiormente tra quelle incluse nella classifica), Isoradio (+2%) e Radio Zeta (+1%).

Come riferisce Primaonline, i dati riferiti da Radio Ter - GMI sono stati contestati dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio, che ha dichiarato:

"Sono molto curioso di vedere questa volta cosa uscirà da un sistema di rilevazione non adeguato a fotografare la realtà. Sono mesi che ribadiamo le stesse critiche al sistema senza che nulla cambi. Da adesso fino all’estate prossima c’è ancora il tempo necessario per aggiornare la ricerca. Contiamo di avere il supporto dei soci per modificare sostanzialmente la metodologia per il bene delle radio italiane. Se così non sarà, non potremo che decidere di conseguenza. Purtroppo per effettuare modifiche alla ricerca è necessaria la maggioranza dell’80% dei soci, una soglia che, almeno fino a oggi, ha di fatto paralizzato la società, bloccando qualsiasi iniziativa migliorativa".