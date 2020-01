Alex Britti ha inciso un singolo trap con Salmo

"Quanto cazzo sono Britti": comincia così una delle operazioni più surreali (e divertenti) di inizio anno. Ne è protagonista Alex Britti, che rilegge a modo suo "British" della Dark Polo Gang, il cui ritornello diceva "Quanto cazzo sono British".

Il singolo di Alex Britti si intitola "Brittish" ed è stato prodotto nientemeno che da Salmo, assieme a DJGengis. Il tutto è nato quest'estate, durante una serata in vacanza in Sardegna in cui il chitarrista ha incontrato il rapper: "chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ.Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi “quanto c***o sei Britti", rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang e a qual punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase. La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perché questo tormentone della D.P.G. li ha portati a diventare un fenomeno anche nel canale sociale . Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat ed intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato “BRITTISH”.

Il cantante nel testo racconta la sua storia, ma con lo stile autoriferito dei trapper

Ho riempito gli stadi, i locali i teatri

due milioni di dischi venduti

i vestiti firmati, le super modelle, hotel cinque stelle

la vita veloce, milioni di brividi sulla mia pelle lo so

che sono partito dal Blues, ho fatto amicizia col Pop

settemila caffè nella vasca guardami al Top

siedo sul tetto del mondo, con la chitarra ti sfondo

non mi nascondo, in questa vita di buoni

vince il più stronzo

La canzone avrà anche un video, diretto da Toni Effe. Per il momento su YouTube si può ascoltare la versione audio