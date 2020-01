Grammy Awards 2020, gli ascolti TV sono stati i peggiori di sempre

Bisogna ammettere - è vero - che la sorte ci ha messo del suo: la notizia della scomparsa di Kobe Bryant, - l'ex campione NBA morto in un incidente aereo la scorsa domenica a meno di 50 chilometri dallo Staples Center - si è abbattuta sul mondo circa un'ora prima dell'apertura dei sessantaduesimi Grammy Awards, smorzando animi ed entusiasmi e - soprattutto - modificando le abitudini televisive del telespettatore medio americano. Eppure l'ondata emotiva seguita alla tragica perdita del fu asso dei Lakers, da sola, non basta a spiegare la pessima prestazione degli ultimi "Oscar della musica": secondo i dati raccolti da Nielsen l'edizione 2020 della serata di gala storicamente organizzata dall'americana Recording Academy ha fatto segnare gli ascolti televisivi più bassi di sempre.

La maratona di oltre tre ore trasmessa negli USA dalla CBS quando in Italia erano ormai le due del mattino di lunedì 27 gennaio ha tenuto incollati agli schermi 18,7 milioni di telespettatori, circa il 6% in meno rispetto lo scorso anno, quando da casa la cerimonia era stata seguita da poco meno di 20 milioni di schermi. Il dato resta impressionante se confrontato non ai tempi d'oro della "music's biggest night", ma anche solo all'edizione 2012 dei Grammy, quando la cerimonia di premiazione - all'epoca dominata da Adele, che si portò a casa la bellezza di sei statuette - fu seguita da 40 milioni di spettatori, più del doppio di quelli registrati in occasione dell'ultima edizione.

L'unica a poter dire di essere uscita a testa alta da questa Caporetto discografico-televisiva è Billie Eilish: la giovanissima popstar californiana non solo ha fatto incetta di premi nelle categorie principali, di fatto cancellando dagli annali della manifestazione la favorita della vigilia, Lizzo, ma ha visto anche le sue vendite impennarsi a partire già da domenica 26 gennaio. Alla fine della giornata del suo triondo alla Staples Center il catalogo della Eilish ha fatto segnare - sulle principali piattaforme digitali statunitensi - la vendita di 15mila copie, più del doppio - il 103% in più, per essere precisi - delle 7000 smerciate il giorno prima, sabato 25 gennaio. La prestazione migliora ulteriormente se l'analisi la si restringe al singolo "Bad Guy", che - insieme all'album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - ha permesso alla cantante di sbaragliare la concorrenza nelle categorie principali: la canzone è passata da 1000 copie vendute sabato a 4000 vendute domenica, facendo segnare un incremento di oltre 200 punti percentuali in sole 24 ore. Su un potenziale mercato, occorre tuttavia ricordare, di oltre 300 milioni di persone...