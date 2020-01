Justin Bieber, il nuovo album è 'Changes': ascolta

Verrà pubblicato il prossimo 14 febbraio "Changes", il nuovo album di Justin Bieber, prima prova composta da inediti registrati in studio del cantante canadese da "Purpose" del 2015: il disco, che sarà promosso per mezzo di un tour al momento limitato al solo nordamerica, è stato anticipato presso il pubblico dal nuovo singolo "Get Me", già reso disponibile in streaming gratuito.

Alla realizzazione del brano ha preso parte anche Kehlani, cantante californiana che ha all'attivo un'unica pubblicazione solista sulla lunga distanza, "SweetSexySavage" del 2017: "Get Me" è stata prodotta da Jason "Poo Bear" Boyd, Vinylz, Boi Ida e CVRE con la collaborazione di Jahaan Sweet. Il testo della canzone è stata firmata dallo stesso Bieber insieme allo stesso Jason "Poo Bear" Boyd, a Matthew Jehu Samuels, a Anderson Hernandez e a Jun Ha Kim.

Il tour in supporto a "Changes" prenderà il via a Seattle il prossimo 14 maggio e si concluderà - dopo un trentina di date tra USA e Canada - al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey.