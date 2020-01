Roger Hodgson: prosegue anche nel 2020 il 'Breakfast in America' tour

Il co-fondatore dei Supertramp Roger Hodgson continua anche nel 2020 il tour mondiale per il 40esimo anniversario dell’uscita dell’album “Breakfast in America”. Il ciclo di concerti di Hodgson avrà inizio negli Stati Uniti a febbraio, per poi spostarsi in Brasile a maggio e raggiungere l’Europa in giugno dove vi rimarrà per tutta l’estate fino a settembre. Purtroppo (ad oggi) non è previsto neppure un concerto in Italia per il 2020. L'unica tappa italiana di questo tour risale al live del 27 agosto 2019 ad Alassio, in provincia di Savona.

Hodgson fondò i Supertramp a Londra nel 1969 insieme a Rick Davies. Nel 1970 venne pubblicato l’album d’esordio, “Supertramp”. “Breakfast in America”, sesto album della band inglese, ad oggi, ha venduto circa venti milioni di copie.

Calendario concerti:

Feb 13 – Bensalem, PA – Parx Casino

Feb 14 – Mashantucket, CT – Foxwoods Resort and Casino

Feb 15 – Ridgefield, CT – Ridgefield Playhouse

Feb 17-20 – Milwaukee, WI – Potawatomi Casino

Feb 22 – New Buffalo, MI – Four Winds Casino

Feb 23-24 – St. Louis, MO – River City Casino

Feb 26 – The Villages, FL – Sharon Morse PAC

May 06 – Uberlandia, Brazil – Arena Sabiazinho

May 07 – Sao Paulo, Brazil – Unimed Hall

May 09 – Florianopolis, Brazil – Arena Petry

May 10 – Curitiba, Brazil – Teatro Positivo

May 13 – Ribeirao Preto, Brazil – Arena Eurobike

May 15 – Belo Horizonte, Brazil – Km de Vantagens Hall

May 16 – Rio de Janeiro, Brazil

Jun 06 – Bilbao, Spain – BBK Music Legends Fest

Jun 9-10 – Brussels, Belgium – Cirque Royal

Jun 13 – London, UK – Royal Hospital Chelsea

Jun 14 – Liverpool, UK – Liverpool Empire

Jun 16 – Glasgow, UK – SEC Armadillo

Jun 17 – Birmingham, UK – Symphony Hall

Jun 20 – Hinwil, Switzerland

Jun 21 – Prattein, Switzerland

Jul 05 – Arras, France – Mainsquare Festival

Jul 07 – Brighton, UK – Brighton Centre

Jul 08 – Southend, UK – Southend Cliff’s Pavilion

Jul 10 – St Nolff, France – Fete du Bruit

Jul 12 – Albi, France – Festival

Jul 13 – Aix les Baines, France – Musilac

Jul 15 – Munich, Germany – Philharmonie

Jul 16 – Hamburg, Germany – Stadtpark

Jul 17 – Eschweiler, Germany – EMF Eschweiler Music Festival

Jul 19 – Barcelona, Spain – Gran Theatre del Liceu

Jul 22 – Carcassonne, France – Festival de Carcassonne

Jul 24 – Brive-la-Gaillarde, France – Brive Festival

Jul 27 – Murcia, Spain – Plaza de Toros de Murcia

Jul 28 – Madrid, Spain – Theatre Royal

Jul 29 – Marbella, Spain – Starlite Festival

Jul 31 – Luxey, France – Festival Musicalarue

Aug 07 – Salem, Germany – Schloss Salem

Aug 08 – Middelkerke, Belgium – Nostalgie Beach Festival

Aug 09 – Landerneau, France – Fete du Bruit

Aug 28 – Ritterhude, Germany – Ritterhuder Torfnacht

Sep 4-6 Amsterdam, Netherlands – Royal Theater Carre

Sep 09 – Berlin, Germany – Max Schmeling Halle

Sep 10 – Rostock, Germany – StadtHalle

Sep 12 – Randers, Denmark – Vaerket

Sep 13 – Copenhagen, Denmark – Operaen

Sep 15 – Hanau, Germany – Amphitheater

Sep 16 – Mannheim, Germany – Rosengarten

Sep 19 – Lisbon, Portugal – Coliseu Lisboa

Sep 23 – Pamplona, Spain – Navarra Arena

Sep 26 – Sevilla, Spain – Cita en Maicena Music Festival

Sep 27 – Cordoba, Spain – Teatro La Axerquia