In uscita il DVD ‘Nick Mason’s Saucerful of Secrets: Live at the Roundhouse’

Se tutto va come deve andare – il condizionale è d'obbligo perché la data non è ancora ufficiale – il prossimo 17 aprile verrà pubblicato in DVD, Blu-ray e 2CD+DVD, “Nick Mason’s Saucerful of Secrets: Live at the Roundhouse”. Resoconto dal vivo dei due concerti che il batterista dei Pink Floyd Nick Mason, con i suoi Saucerful of Secrets, ha tenuto al Roundhouse di Londra il 3 e il 4 maggio del 2019.

Queste le note riportate dal sito pinkfloydz.com sulla pubblicazione:

“Nick Mason, l'unico membro della band che ha suonato in tutti gli album in studio dei Pink Floyd, torna ai primissimi dischi del gruppo, unito a una formazione formata da Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken. I Saucerful of Secrets riportano il batterista nei club per la prima volta nel 1967, poi nei teatri, attraverso il Regno Unito, il Nord America e l'Europa, suonando solo musica che la sua vecchia band registrò prima di “The Dark Side of the Moon”. Preso dagli spettacoli della band al Roundhouse di Londra, dove i Pink Floyd hanno suonato alcuni dei loro spettacoli più venerati nei primi anni '60. Il film presenta una scaletta unica ed emozionante che include canzoni provenienti dai tempi in cui Syd Barrett era con la band. Solo quattro canzoni di questo eclettico elenco non sono mai apparse in precedenza su uscite ufficiali dal vivo di Pink Floyd o dei suoi membri. Tutto il resto viene sperimentato per la prima volta dalle loro originali esibizioni dal vivo.”

Questa la scaletta proposta nelle due serate:

Interstellar Overdrive

Astronomy Domine

Lucifer Sam

Fearless

Obscured by Clouds

When You're In

Remember a Day

Arnold Layne

Vegetable Man

If

Atom Heart Mother

The Nile Song

Green Is the Colour

Let There Be More Light

Childhood's End

Set the Controls for the Heart of the Sun

See Emily Play

Bike

One of These Days

Encore:

A Saucerful of Secrets

Point Me at the Sky