Il fratello di Nicki Minaj condannato a 25 anni per violenza sessuale

Il fratello della 37enne rapper Nicki Minaj (il cui vero nome è Onika Tanya Maraj), Jelani Maraj, è stato condannato a 25 anni di prigione per violenza sessuale nei confronti di un ragazzino. La notizia è riportata da TMZ e un portavoce del tribunale l'ha confermata a Pitchfork. È stato inoltre condannato a 364 giorni di carcere per aver messo in pericolo il benessere di un ragazzino. Maraj è stato ora dichiarato colpevole per un processo svoltosi nel 2017.

Pitchfork ha contattato l'avvocato di Jelani Maraj David M. Schwartz che ha dichiarato:

"Faremo appello per questa sentenza eccessiva. Tra le altre cose c'era una chiara cattiva condotta da parte dei giurati."

Jelani Maraj venne accusato per la prima volta nell'aprile 2016. L'accusa era quella di aver violentato ripetutamente la figliastra, fin da quando la ragazzina aveva 11 anni. Schwartz sostenne che le accuse della ragazza contro Maraj facevano parte del piano di estorsione da 25 milioni di dollari ordito dalla madre. Nell'ottobre 2019, un giudice della contea di Nassau ha rifiutato la richiesta di Maraj e Schwartz di annullare il verdetto.

Nel corso del tempo, Jelani Maraj è comparso nei testi di Nicki Minaj. Nel brano del 2010 "I am the Best", traccia di apertura dell'album “Pink Friday” (leggi qui la nostra recensione), citava lui e i suoi fratelli minori come i motivi "perché sgobbo come faccio".